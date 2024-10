Proposta severa condanna per due donne di Favara

Condividi

Il pubblico ministero di Agrigento, Elettra Consoli, ha invocato la condanna a 4 anni di reclusione ciascuno di Gerlanda Lauricella Luca, 37 anni, e Vanessa Spatola, 22 anni, entrambe di Favara, imputate di rapina aggravata e furto in abitazione. Le due donne avrebbero incontrato e picchiato in strada una donna di 50 anni per sottrarle le chiavi di casa e la batteria del telefono cellulare. E due giorni dopo avrebbero usato le chiavi dell’appartamento, di proprietà di un’anziana, per entrare e rubare oggetti preziosi. Tale ultima contestazione, il furto, non è stata riconosciuta dal pubblico ministero allorchè non vi è prova che siano state loro a rubare. La presunta vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Gianfranco Pilato. Le due imputate sono difese dagli avvocati Salvatore Cusumano e Ninni Giardina. L’udienza preliminare, in abbreviato, è in corso innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli.