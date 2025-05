Pronto il report “I tumori nella popolazione residente in provincia di Agrigento 2011-2019”

Condividi

Ad Agrigento giovedì 5 giugno alla Provincia nella sala Giglia alle ore 10:30 l’Azienda sanitaria provinciale, in collaborazione con l’Unità Registro tumori dell’Azienda sanitaria di Trapani, presenterà il report “I tumori nella popolazione residente in provincia di Agrigento 2011-2019”. Dal report emerge che i dati di incidenza nella provincia agrigentina risultano inferiori rispetto alla media nazionale e regionale. E che è da porre come essenziale la prevenzione primaria, tra la promozione di stili di vita sani e delle vaccinazioni contro infezioni virali potenzialmente cancerogene, nonché delle attività di prevenzione secondaria come gli screening. Il report è quindi un utile strumento di sorveglianza epidemiologica per la provincia di Agrigento, contro allarmismi ingiustificati e per una corretta e utile informazione. Per ciascun Comune della provincia è prevista una scheda con i dati di incidenza, la mortalità, il rischio oncologico e il confronto con gli altri territori della provincia.