Pronto al decollo il 77° Mandorlo in fiore, tra storia, tradizione, cultura e innovazione

Storia, tradizione e innovazione: il 77° Mandorlo in fiore, in programma ad Agrigento dall’8 al 16 marzo prossimi, è pronto a tracciare un’impronta significativa e di rilievo in un anno particolare per la città, quello di Capitale Italiana della Cultura 2025.

Lo staff della kermesse, proprio con l’intento di celebrare il 2025, intende coinvolgere tutti: ogni giorno gli agrigentini e i visitatori avranno la possibilità di vivere la manifestazione grazie alle iniziative previste tra strade e piazze, anche con eventi collaterali musicali, culturali ed enogastronomici. Tradizione, storia e folklore, elementi unici che contraddistinguono l’identità di Agrigento, si intrecceranno con cultura e innovazione e animeranno la città.

Il 77° Mandorlo in Fiore, insieme al 67° Festival Internazionale del Folclore e al 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni, con una prospettiva rivolta al futuro, all’inclusione e all’integrazione. Dunque una testimonianza di unione e fratellanza tra i popoli, con carretti, costumi colorati e tradizioni folcloristiche internazionali, per lanciare un profondo messaggio di pace e concordia.

Saranno riproposte le iniziative “tradizionali” della festa, che già lo scorso anno hanno riscosso tanto successo. E per l’edizione 2025, la parola d’ordine sarà “raddoppio”: infatti, numerose sono le novità, come, tra l’altro, un grande Carro allegorico comprendente il passato, il presente e il futuro della città Capitale Italiana della Cultura.

Il programma sarà fitto di appuntamenti, con un’anteprima il prossimo venerdì 21 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento, alle ore 20:30. Sul palco l’evento “Aspettando la Sagra – Amuri Amuri. Canti, musiche delle tradizioni popolari agrigentine”, con artisti e musicisti del territorio che sono parte della storia della tradizione siciliana, custodi di un vero e proprio patrimonio culturale immateriale.

Nel corso della serata sarà presentato il programma ufficiale del Mandorlo in Fiore.