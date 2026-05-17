Promettono tutto, spiegano nulla: la triste campagna elettorale di Agrigento

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A una settimana dal voto, la sensazione dominante ad Agrigento non è l’entusiasmo. Non è nemmeno il confronto politico. È il vuoto. Un vuoto assordante, imbarazzante, che ha accompagnato fin qui una delle campagne elettorali più povere, inconsistenti e deludenti degli ultimi anni.

I quattro candidati sindaco parlano. Parlano tanto. Promettono ancora di più. Giurano cambiamenti epocali, rivoluzioni amministrative, rinascite miracolose. Ma dietro le parole, dietro gli slogan, dietro i video social e le passerelle elettorali, resta il nulla. Nessun programma realmente approfondito. Nessuna visione concreta della città. Nessuna idea forte e soprattutto nessun progetto serio, credibile e realizzabile.

E quando finalmente si entra nel merito delle poche proposte avanzate, il dibattito precipita spesso nel surreale: opere irrealizzabili, annunci senza coperture, promesse fuori dalla realtà amministrativa e finanziaria di Agrigento. Si parla alla pancia della gente, non alla sua intelligenza. Si rincorre il consenso immediato invece di affrontare i problemi veri: viabilità, acqua, decoro urbano, periferie abbandonate, servizi inesistenti, turismo gestito senza una strategia, giovani costretti ad andare via.

Questa campagna elettorale ha mostrato il peggio della politica contemporanea: molta propaganda e pochissima sostanza. Molta presenza scenica e quasi zero contenuti. È mancato il confronto autentico sui temi decisivi per il futuro della città. È mancato il coraggio di dire la verità agli elettori: che amministrare Agrigento sarà difficile, che servono competenza, serietà, programmazione e non slogan da comizio.

Invece abbiamo assistito a un teatrino continuo fatto di frasi a effetto, promesse impossibili e accuse reciproche spesso sterili. Uno squallore politico senza precedenti recenti. Probabilmente la peggior campagna elettorale degli ultimi quattro anni.

Eppure il tempo non è ancora scaduto. I candidati sindaco hanno davanti un’ultima settimana per dimostrare di meritare davvero la fiducia dei cittadini. Ma devono cambiare registro immediatamente. Basta con le promesse irrealizzabili. Basta con i libri dei sogni. Basta con il marketing politico costruito sul nulla.

Gli agrigentini meritano rispetto. Meritano programmi seri, numeri, idee fattibili, priorità chiare e impegni concreti. Meritano candidati capaci di spiegare come intendono affrontare i problemi quotidiani della città e con quali strumenti. Perché amministrare non significa intrattenere. Governare non significa promettere qualsiasi cosa pur di raccogliere un voto.

La politica dovrebbe essere responsabilità. In questa campagna, invece, troppo spesso è stata solo rumore.