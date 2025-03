“Programmata la viabilità estiva a San Leone”

Condividi

Giovedì si è riunita la 2 Commissione Consiliare permanente, punto all’ordine del giorno “Programmazione viabilità estiva nella località balneare di San Leone”, presenti l’Assessore Carmelo Cantone e il Comandante della Polizia Municipale, il dott. Vincenzo Lattuca.

La Commissione ha premesso agli invitati che la discussione sui parcheggi e sulla viabilità di San Leone è stata affrontata più volte in adunanza e che l’Amministrazione è stata sollecitata più volte per trovare una soluzione definitiva al problema, inoltre i componenti hanno chiesto di poter adibire ad area parcheggio la zona ex eliporto oltre ad avere una viabilità a senso unico, in modo che la circolazione possa essere più fluida.

L’Assessore Cantone, che registra positivamente la convocazione della Commissione, avvenuta in tempi che consentono un serio e proficuo lavoro convengono che:

A) è assolutamente necessario individuare ulteriori spazi di parcheggio per garantire una migliore fruibilità ai cittadini nelle giornate di traffico intenso;

B) la circolazione attuata lo scorso anno, in linea di massima, risulta adeguata, ma necessita di alcune migliorie.

Successivamente si è effettuato un sopralluogo nella località balneare di San Leone per definire nel dettaglio tutti gli aspetti della nuova viabilità. L’auspicio dei presenti è che le nuove disposizioni possano essere già operative nel periodo pasquale.