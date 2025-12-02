“Progetto sorriso”, Valanga di solidarietà al centro commerciale, Inner Wheel e Rotary per i le famiglie più fragili

Condividi

Si è concluso con successo il “Progetto Sorriso”, l’iniziativa di raccolta solidale promossa dal Club Inner Wheel di Agrigento, in stretta collaborazione con i Club Rotary, Rotaract e Interact di Agrigento. L’evento si è svolto presso il supermercato Conad all’interno del Centro Commerciale Città dei Templi, sabato scorso 29 novembre. Grazie alla generosa disponibilità della Direzione del Centro, tutti i volontari dei quattro Club Service hanno raccolto generi di prima necessità destinati a portare un aiuto concreto a famiglie con bambini in difficoltà. Un giorno di fatica, solidarietà e gratificazione in amicizia e condivisione. A volte, la generosità arriva silenziosa, nascosta dietro un sorriso timido, un passo veloce, una mano che porge “qualcosa” per chi ne ha bisogno.

Cosi’, tra le luci del Centro commerciale, e il via vai della gente, è nata una piccola magia, fatta di gesti semplici, ma potentissimi, quelli che accendono la speranza. In sinergia, come una vera famiglia del service, Inner Wheel Club Agrigento, Rotary Club di Agrigento, Rotaract Agrigento e Interact, Agrigento hanno unito le loro forze e i loro cuori in un meraviglioso gioco di squadra per raccogliere tanti beni di prima necessità destinati a coloro che attraversano momenti difficili.

“E, grazie ai volti anonimi ma infinitamente generosi, – ha detto la Presidente dell’Inner Wheel Patrizia Di Giovanni Vitellaro – questa raccolta è diventata grande, molto più grande di quanto si potesse immaginare. Ogni donazione , modesta o cospicua si è rivelata un raggio di luce . Abbiamo chiesto il vostro aiuto, in punta di piedi, e ci avete stupiti, commossi, riempiti di speranza. Grazie! La vostra gentilezza ha trasformato un giorno qualunque in una festa di comunità, di umanità, di bellezza. E lo stesso giorno, con il cuore colmo di gioia, abbiamo consegnato tutto ciò che è stato raccolto a due realtà che ogni giorno offrono sostegno e protezione con grande impegno: il CAV – Centro Aiuto alla Vita, la Parrocchia di Villaseta, nella certezza che questa energia buona continui a circolare, a fare strada, a creare legami, perché, insieme, sempre, si può fare la differenza”. “Il nostro ringraziamento speciale – ha aggiunto – va a tutti coloro, e sono stati tanti, che hanno voluto donare qualcosa a chi spesso non ha nulla. Con l’avvicinarsi del Natale, è fondamentale che ciascuno di noi contribuisca e faccia la propria parte, specialmente per i bambini. Un ringraziamento va ai volontari di tutti i Club Service – Rotary, Rotaract e Interact – che hanno collaborato con entusiasmo per la perfetta riuscita dell’iniziativa, alla direttrice del Centro Commerciale, dott.ssa Elisa La Rocca, e alle tante persone, generose, che hanno dimostrato il grande cuore della nostra città”.

L’iniziativa “Progetto Sorriso” conferma l’impegno costante dei Club Service di Agrigento nel promuovere azioni concrete di solidarietà e vicinanza verso le fasce più deboli della popolazione, nell’avvicinarsi delle festività natalizie.