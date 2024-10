Progetto Demetra, a Casa Sanfilippo, martedì 8 ottobre, alle ore 10:30, si presenta il 3° Corso di Formazione sulla Biodiversità Coltivata

Condividi

Nell’ambito del progetto Demetra, finanziato dal PSR Sicilia, prende il via il terzo Corso di Formazione sulla Biodiversità Coltivata, dedicato a tecnici, operatori e funzionari delle pubbliche amministrazioni. L’incontro di presentazione si terrà martedì 8 ottobre alle ore 10:30 a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Alla conferenza stampa interverranno il Direttore del Parco, Roberto Sciarratta, il responsabile scientifico del progetto Demetra, Paolo Inglese e il coordinatore, Lillo Alaimo Di Loro.

Il corso, dal titolo “La preparazione dei rapporti tecnici e della documentazione necessaria all’iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Varietà”, che si inserisce all’interno di un percorso formativo già avviato con due precedenti edizioni, ha come finalità principale quella di fornire le competenze necessarie per la valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali, la promozione del paesaggio culturale e la costruzione di comunità locali attive. Il focus sarà sulla normativa di settore e i relativi registri nazionali, con l’obiettivo di trasformare la biodiversità siciliana in una risorsa tangibile per il territorio.

Le lezioni affronteranno tre macroaree tematiche: la normativa di settore e dei registri nazionali, procedure e competenze, e la progettazione per valorizzare i circuiti della biodiversità. Le lezioni saranno affidate a docenti altamente qualificati provenienti dal mondo accademico, dal Ministero delle Risorse Agricole e della Sovranità Alimentare e da enti di ricerca.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 60 ore suddivise in tre moduli da 20 ore ciascuno e si svolgerà da ottobre e novembre 2024.

Le iscrizioni al corso sono attualmente aperte. Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite mail calaimo@parcovalledeitempli.it. La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati.

Durante la presentazione, verranno inoltre consegnati gli attestati di frequenza ai partecipanti del secondo corso, svoltosi nei mesi di maggio e giugno scorsi.