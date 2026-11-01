Profanate le tombe del sindaco Balsamo e dell’assessore Federico, on. Cambiano: «Un gesto che ferisce le famiglie e offende tutti»

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“Ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati.

Profanare le tombe, violare il luogo in cui riposano i nostri cari, significa calpestare il rispetto per i defunti e ferire profondamente le loro famiglie.

Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco Angelo Balsamo, all’assessore Giuseppe Federico e alle rispettive famiglie.

Di fronte a gesti di questa gravità non esistono appartenenze politiche, maggioranze o opposizioni. Esiste soltanto una condanna netta e senza attenuanti.

Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni”.

Lo dichiara l’on. Angelo Cambiano.