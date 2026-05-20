Procura Palermo: le deleghe ai nuovi aggiunti

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Il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha assegnato le deleghe ai quattro nuovi procuratori aggiunti. A Carlo Marzella la mafia agrigentina.

Il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha assegnato le deleghe ai quattro nuovi procuratori aggiunti nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Francesco Mazzocco si occuperà della pubblica amministrazione, Caterina Malagoli della criminalità diffusa, Carlo Marzella delle famiglie mafiose agrigentine e Francesco Del Bene di quelle trapanesi. Tutti hanno già lavorato a Palermo. Mazzocco ha svolto indagini sulla mafia palermitana, in particolare sul mandamento di Brancaccio, e anche sulla corruzione. Malagoli, oltre che alla Procura antimafia di Palermo, è stata impegnata anche alla Direzione generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Marzella, attuale sostituto procuratore generale a Palermo, ha indagato sulla mafia trapanese.

Del Bene, finora alla Direzione nazionale antimafia, ha contribuito ad indagini storiche con la cattura dei superlatitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo di San Lorenzo, e Mimmo Raccuglia di Altofonte. E’ stato peraltro uno dei pubblici ministeri al processo sulla trattativa Stato-mafia. I nuovi quattro aggiunti si aggiungono agli altri vice del procuratore De Lucia: Vito Di Giorgio (che coordina le indagini sulla mafia di Palermo e provincia), Laura Vaccaro (reati contro le fasce deboli), e Massimo Palmeri (criminalità economica).