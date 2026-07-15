Procura Agrigento, due indagati per la morte dell’ingegnere Lumera

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La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale come atto dovuto, i due conducenti coinvolti nell’incidente del 10 luglio sulla statale 410 tra Naro e Canicattì, che ha provocato la morte dell’ingegnere Giuseppe Lumera, 81 anni. Si tratta di un 25enne di Canicattì, ricoverato in prognosi riservata a Palermo, e di un 26enne, di Camastra. E’ stata disposta l’autopsia sulla salma dal sostituto procuratore Carola Bisanti. L’esame è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Angelo Farruggia, mentre gli indagati sono difesi dagli avvocati Maria Laura Lo Presti e Francesco De Lorenzo.