Processo omicidio Alaimo: sarà ascoltato un consulente di parte

Altra udienza al processo d’Appello a carico di Adriano Vetro, di Favara, imputato dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, anche lui di Favara. La Corte d’Assise d’Appello, in accoglimento della preliminare richiesta del collegio difensivo dell’imputato, composto dagli avvocati Sergio Baldacchino e Raffaele Bonsignore, di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e di ascoltare, pertanto, il proprio consulente di parte, dottor Leonardo Giordano, ha accolto la richiesta e ha disposto l’audizione dello stesso per l’udienza del prossimo 26 giugno. In primo grado la Corte d’Assise di Agrigento aveva acquisito solamente le note critiche sollevate dal dottor Giordano alla perizia collegiale e aveva conseguentemente rigettato l’istanza di audizione in udienza.