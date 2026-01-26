Processo Montante+12, prescritta l’associazione per delinquere anche per Brandara e Lo Bello

Condividi

È stata dichiarata la prescrizione dell’accusa di associazione per delinquere semplice anche per Mariagrazia Brandara, ex commissario dell’Irsap ed ex sindaco di Naro, e per Mariella Lo Bello, ex assessore regionale. La decisione è stata assunta dal tribunale di Caltanissetta, che ha già riconosciuto la prescrizione della stessa imputazione anche per l’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta.

Brandara e Lo Bello, entrambe difese dall’avvocato Salvatore Amato, erano imputate nel procedimento noto come Montante+12, uno dei filoni giudiziari più rilevanti degli ultimi anni in Sicilia.

Secondo l’impianto accusatorio della Procura, Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia e già sotto processo a Caltanissetta per corruzione, avrebbe orchestrato un vasto sistema di relazioni illecite, fatto di pressioni, favoritismi e scambi di utilità. Un sistema che, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe coinvolto esponenti politici di primo piano, funzionari pubblici, burocrati e investigatori di alto livello.

Nel dettaglio, Montante avrebbe esercitato una forte influenza sull’allora governatore Crocetta e su alcuni assessori regionali, indirizzando decisioni e nomine nell’interesse di una presunta rete corruttiva.

Con la decisione del tribunale viene dunque meno, per Brandara e Lo Bello, l’accusa di associazione per delinquere semplice. Restano però aperte altre posizioni giudiziarie: le due imputate, entrambe originarie della provincia di Agrigento, risultano infatti ancora coinvolte nel procedimento per diverse ipotesi di corruzione, che dovranno essere valutate nel prosieguo del processo.

Il processo Montante+12 prosegue quindi con un quadro accusatorio ridimensionato su alcuni fronti, ma ancora centrale per fare luce sui presunti intrecci tra politica, apparati amministrativi e interessi privati che avrebbero segnato una fase delicata della vita istituzionale siciliana.