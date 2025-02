 Processo agli autisti licenziati, i legali della TUA: “La sentenza di assoluzione ci stupisce, sebbene sia per insufficienza di prove. Attendiamo le motivazioni del giudice per valutare se impugnarla”

Condividi

“Quella di oggi è una sentenza che stupisce. Ci aspettavamo un esito diverso alla luce delle numerose e dettagliate prove documentali (video e fotografiche) e delle cinque richieste di condanna presentate dalla Procura di Agrigento. Riteniamo opportuno sottolineare che la sentenza di assoluzione è per insufficienza di prove. Attendiamo le motivazioni della sentenza, che saranno depositate tra 90 giorni, per comprendere perché le prove in atti non state ritenuto sufficienti, riservandoci, l’eventuale impugnazione”.

Con queste parole legali della TUA Srl commentano la sentenza in primo grado, di assoluzione per insufficienza di prove, nei confronti degli autisti licenziati dall’azienda nel 2017.