Priolo, assolto l’ex sindaco Antonello Rizza. Scagionato anche il deputato Auteri

La Corte d’Appello di Catania ha assolto 11 imputati coinvolti nell’ambito di un’inchiesta su ipotesi di voto di scambio e concussione. L’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, insieme ad alcuni assessori e dirigenti comunali, avrebbe utilizzato fondi pubblici destinati ai sussidi sociali per ottenere consensi elettorali. I magistrati inquirenti hanno ipotizzato la distrazione di circa 1,8 milioni di euro in sussidi straordinari una tantum tra il 2011 e il 2014, legati alle regionali del 2012 e alle amministrative del 2013, vinte da Rizza. Tra gli assolti vi è anche Carlo Auteri, oggi deputato regionale della Dc, che la Procura ha accusato di avere beneficiato dell’organizzazione del Carnevale 2013 con fatture gonfiate grazie all’intervento dell’allora sindaco.
