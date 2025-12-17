Priolo–Akragas SLP a porte chiuse: diretta streaming sul canale ufficiale AkragasLive

L’Akragas SLP comunica che il big match dell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione – Girone D, tra Priolo e Akragas SLP, si disputerà a porte chiuse a causa della inagibilità della struttura.
La gara è in programma allo stadio “Simoncini” di Belvedere (Siracusa), con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
Al fine di garantire comunque la massima vicinanza ai propri tifosi e consentire di seguire uno degli appuntamenti più attesi della stagione, la società ha predisposto la diretta streaming ufficiale della partita sul canale AkragasLive.
La sfida sarà trasmessa integralmente al seguente link:
https://m.twitch.tv/akragaslive/about
L’Akragas SLP invita tutti i sostenitori biancazzurri a seguire la gara attraverso i canali ufficiali e a restare aggiornati sulle comunicazioni del club.