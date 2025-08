Condividi

Primo caso di West Nile in Sicilia a Catania. E’ un 74enne di Caserta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro. L’uomo, immunodepresso, si è presentato al pronto soccorso accusando diplopia, ovvero la vista sdoppiata, e febbre alta, oltre i 41 gradi. I medici hanno accertato che si tratta di West Nile. Lui, in città per raggiungere alcuni parenti e trascorrere qualche giorno di vacanza, è stato inizialmente accompagnato dai familiari ad una visita oculistica privata per accertare il disturbo della “doppia visione”. Poi lo febbre lo ha indotto in ospedale.