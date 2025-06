Primi incendi estivi: le province più colpite Palermo e Agrigento

Condividi

Il primo caldo estivo ha fatto arrivare anche i primi incendi. In Sicilia nella sola giornata di domenica sono divampati ben 24 roghi distribuiti in otto province dell’isola. Le squadre antincendio hanno operato con l’intervento congiunto di forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Le province più colpite risultano essere Palermo, Agrigento e Caltanissetta, rispettivamente con 5, 4 e 4 focolai. A seguire, Catania con 3 incendi, Siracusa con altri 3, e singoli episodi segnalati anche a Enna, Ragusa e Messina.

Le condizioni climatiche – caratterizzate da temperature elevate e venti caldi – hanno aggravato l’emergenza, ostacolando le operazioni di contenimento in diverse aree. Gli incendi hanno colpito prevalentemente aree boschive e rurali, ma in alcuni casi si sono avvicinati anche a zone abitate, rendendo necessario un monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle persone.