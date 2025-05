Prime luci dell’alba, ss. 115, grave incidente, coinvolti 3 mezzi

Condividi

Visualizzazioni 344

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 4 del mattino sulla Strada Statale 115, in territorio di Licata.

Secondo la prima ricostruzione sono tre i mezzi coinvolti nel sinistro. Ad avere la peggio, un gruppo di tre giovani (tutti di Ravanusa) che viaggiavano a bordo di una utilitaria bianca. Lo scontro – per cause ancora in corso di accertamento – sarebbe avvenuto con un mezzo agricolo. Nella dinamica coinvolta anche un’altra vettura che viaggiava in senso opposto. Una giovane sarebbe in condizioni gravi e, dopo essere stata intubata, sarà trasferita a breve in elisoccorso. Sulla Statale 115 i Carabinieri e un equipaggio del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.