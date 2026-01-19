Prima vittoria dell’anno al Palamoncada per la Fortitudo; schiacciate il punteggio di 101 a 77

Condividi

Visualizzazioni 155

Una Fortitudo cinica e precisa che non molla mai ed è su ogni pallone in attacco e in difesa, sempre avanti con un massimo vantaggio di +24.

Casale si avvicina solo nel terzo tempo di gioco, ma non mette mai in difficoltà i ragazzi di coach Cagnardi, che vincono sul parquet di casa divertendo un pubblico presente e caloroso che sostiene e trascina i giganti.

Vittoria corale con un dirompente Alberto Conti che segna ben 37 punti, e il giovane Andrea Ambrogio che segna i suoi primi 2 punti in serie B.

Foto di Giuseppe Colonna.