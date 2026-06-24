Prima seduta Consiglio comunale Agrigento, appello unità

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Alla vigilia dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Agrigento, Lega e Democrazia Cristiana lanciano un appello alle forze del Centrodestra per recuperare compattezza e condividere la scelta delle principali cariche istituzionali dell’aula. Le due segreterie regionali invocano la convocazione di un tavolo di coalizione per definire un’intesa sull’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio, superando le tensioni emerse durante la fase elettorale. Il primo banco di prova sarà la seduta inaugurale in programma domani, durante la quale si procederà all’insediamento dell’assemblea, al giuramento del sindaco e dei consiglieri, alla verifica delle eventuali incompatibilità e alla nomina della commissione elettorale. Per Lega e Dc, l’obiettivo è assumere una posizione unitaria che garantisca stabilità e coesione alla maggioranza consiliare.