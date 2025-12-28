Pretende denaro per la droga e aggredisce i familiari: denunciato un 26enne di Canicattì

Condividi

Non chiedeva aiuto, ma denaro. E lo pretendeva con insistenza, accompagnando le richieste con minacce e violenze. È il quadro emerso dopo la denuncia presentata dai familiari di un ventiseienne di Canicattì, che si sono rivolti alla polizia per porre fine a una situazione divenuta ormai insostenibile.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, il giovane avrebbe più volte avanzato pressanti richieste di soldi ai genitori e al fratello, denaro che gli sarebbe servito per acquistare sostanze stupefacenti. Di fronte ai rifiuti, l’uomo reagiva in modo aggressivo, arrivando a colpire il padre, il fratello e, in un episodio, anche la madre.

Dopo aver sopportato a lungo, i familiari hanno deciso di raccontare tutto alle forze dell’ordine, fornendo una dettagliata ricostruzione degli episodi di violenza e delle minacce subite. A quel punto è scattata la denuncia: il ventiseienne è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento con le ipotesi di reato di percosse, minacce ed estorsione.

La denuncia rappresenta, per la famiglia, non solo una richiesta di giustizia ma anche un appello affinché il giovane possa essere preso in carico dai servizi sociali e dall’Asp, nella speranza di un percorso di recupero e di assistenza che possa interrompere la spirale di violenza e dipendenza.