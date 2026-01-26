Presunto naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 vittime

Condividi

Una motonave ha recuperato un migrante naufrago in acque internazionali. E’ stato condotto a Malta. Ha raccontato che almeno altri 50 sono morti vittime del naufragio nel Mediterraneo centrale. La Guardia costiera di Lampedusa ha effettuato diversi controlli nella zona, senza riscontrare alcuna traccia. Ancora secondo il migrante tratto in salvo, il gruppo è partito dalla Tunisia. Alarm Phone ha segnalato di non avere da giorni alcuna notizia di tre imbarcazioni partite dalla Tunisia.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)