Presunte violenze coniugali a Camastra: arrestato

A Camastra i Carabinieri hanno arrestato in carcere un uomo di 29 anni del luogo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura e condivisa dal Tribunale di Agrigento. Lui è indagato di maltrattamenti in famiglia a danno della moglie convivente che ha denunciato ai Carabinieri una serie di episodi di violenza fisica e psicologica che sarebbero iniziati nel giugno del 2024. Dalle dichiarazioni della donna è emerso un quadro di reiterate condotte vessatorie, caratterizzate da aggressioni fisiche, insulti e minacce, aggravate dal frequente abuso di alcol da parte dell’indagato.