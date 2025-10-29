Presunte intimidazioni tra San Leone e Villaseta

Condividi

Ad Agrigento, a San Leone, nei pressi di piazzale Giglia, mani ignote hanno tagliato due pneumatici dell’automobile di un operai di 45 anni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volanti. Indagini sono in corso avvalendosi anche di eventuali video dei sistemi di sorveglianza.

Ancora ad Agrigento, a Villaseta, nei pressi dell’ex centro commerciale, un chiosco di vendita di alimenti e bevande, di proprietà di un commerciante di 35 anni del posto, è stato danneggiato, così come una motoape posteggiata a poca distanza. Nulla è stato rubato. I Carabinieri indagano. Si propende verso l’ipotesi del danneggiamento mirato.