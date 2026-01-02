Presunta intimidazione Pendolino: l’intervento di Stefania Di Giacomo Pepe

La presidente del Consiglio comunale di Aragona, Stefania Di Giacomo Pepe, interviene a seguito della presunta intimidazione perpetrata al sindaco di Aragona e presidente della Provincia di Agrigento, Giuseppe Pendolino. E afferma: “Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato nei confronti di Giuseppe Pendolino, Sindaco di Aragona, Presidente della Provincia e imprenditore, manifestando al contempo piena solidarietà e vicinanza. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo la persona, ma l’intero sistema dei valori democratici e il rispetto delle istituzioni. Aragona respinge con determinazione ogni forma di violenza, intimidazione e illegalità”.
