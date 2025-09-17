Presunta intimidazione a Lucca Sicula

Condividi

A Lucca Sicula, in provincia di Agrigento, un incendio è divampato a danno dell’area esterna di un bar, danneggiando alcuni elettrodomestici e arredi. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno del locale. Sul posto sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. I Carabinieri, come secondo prassi investigativa, hanno ascoltato il titolare dell’attività commerciale. Indagini sono in corso. La Procura di Sciacca ha avviato un’inchiesta.