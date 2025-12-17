Presunta corruzione al Consorzio di Bonifica, la Procura ricorre contro il no agli arresti: “Elementi indiziari di assoluta gravità”

Condividi

La Procura della Repubblica di Palermo ha impugnato la decisione del gip Carmen Salustro che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, del deputato regionale Carmelo Pace, dell’imprenditore di Favara Alessandro Vetro e del direttore del Consorzio di Bonifica Tomasino, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto episodio di corruzione legato alla gestione di appalti pubblici. Cuffaro risulta comunque detenuto per un’altra contestazione.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’imprenditore Vetro avrebbe consegnato 25 mila euro a Totò Cuffaro nel corso di un incontro avvenuto nell’abitazione di quest’ultimo. Il denaro, destinato – sempre secondo i pm – a “remunerare” il direttore del Consorzio di Bonifica Tomasino, sarebbe servito ad “ammorbidirne” la posizione in vista di future gare d’appalto. La somma sarebbe poi transitata per le mani del deputato Carmelo Pace prima di arrivare al dirigente pubblico.

Il gip, però, non ha condiviso la ricostruzione accusatoria della Procura, rigettando la richiesta cautelare per tre motivi principali: l’assenza di prove circa la partecipazione delle imprese riconducibili a Vetro ai bandi del Consorzio, la mancanza di un vero e proprio pactum sceleris configurabile come corruzione – ipotizzando al più una mediazione illecita – e i dubbi sulla correttezza delle trascrizioni di alcune intercettazioni ritenute centrali dall’accusa.

Una decisione che la Procura di Palermo contesta duramente nel ricorso presentato. In particolare, i pm sostengono che dall’ascolto diretto delle conversazioni intercettate emerga in modo chiaro la volontà corruttiva, sottolineando come l’uso di un tono di voce volutamente basso e il linguaggio allusivo non possano trovare altra spiegazione se non nella consapevolezza della natura illecita dell’accordo. Tra le frasi richiamate, quella attribuita a Cuffaro rivolta a Pace sulla consegna del denaro al dirigente.

Sul tema della mancata aggiudicazione di una gara a una delle società riconducibili a Vetro, la Procura osserva che tale circostanza non escluderebbe il reato di corruzione. L’intervento del pubblico ufficiale, infatti, avrebbe potuto manifestarsi nelle fasi antecedenti, come la predisposizione del bando di gara, e non necessariamente nella decisione finale della commissione.

Particolare rilievo viene attribuito anche al comportamento di Carmelo Pace, ritenuto dai pm indicativo di una piena partecipazione alla condotta contestata: dalla prontezza nel comprendere la necessità di contattare con urgenza Tomasino, fino alla ricezione del denaro con cautela ma senza esitazioni. Analogamente, il direttore del Consorzio avrebbe mostrato di cogliere il significato dell’invito “criptico” a incontrarsi rapidamente, elemento che per l’accusa assume una chiara valenza indiziaria.

Nel ricorso si esclude come inverosimile l’ipotesi che Pace si sia appropriato della somma. Resterebbero dunque solo due possibilità: il rifiuto del denaro da parte di Tomasino – circostanza non confermata dallo stesso dirigente – oppure la sua accettazione, ritenuta dalla Procura l’ipotesi più coerente con lo sviluppo delle conversazioni intercettate e con il quadro complessivo degli elementi raccolti.

La parola passa ora al tribunale del riesame, chiamato a valutare se il provvedimento del gip debba essere riformato e se sussistano i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari richieste dalla Procura.