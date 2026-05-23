Prestigioso incarico per l’architetto Alfonso Cimino, il Provveditore per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria lo nomina “esperto nel Comitato Tecnico Amministrativo”

Il Provveditore alle Opere pubbliche Sicilia-Calabria, Floriano Siniscalco, ha conferito un prestigioso incarico all’architetto agrigentino Alfonso Cimino, nominato esperto del Provveditorato interregionale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’interno del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) Sicilia-Calabria.
In virtù del proprio curriculum professionale, l’architetto Cimino entra dunque a far parte del CTA, l’organismo che si occupa dell’esame dei progetti di opere rientranti nella competenza del Provveditorato interregionale, nonché dei progetti finanziati dallo Stato, anche in compartecipazione.
Il Comitato è inoltre chiamato a esprimersi sulle vertenze relative ai lavori pubblici, sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, sulla determinazione di nuovi prezzi per opere di importo eccedente i limiti di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, oltre che sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali.
Tra le sue competenze rientrano anche la concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l’ultimazione dei lavori, gli affari di competenza degli organi locali dell’Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le norme vigenti richiedano il parere del Comitato, nonché tutte le questioni tecnico-amministrative per le quali il Provveditore ritenga opportuno acquisirne il parere.