Prestigioso incarico per il regista agrigentino Max Puglisi

Il regista agrigentino Max Puglisi è stato nominato direttore artistico a Liverpool al festival internazionale del cinema “Liverpool Indie Awards”. Il festival è tra i primi cento festival indipendenti più importanti del mondo sulla piattaforma Film Freeway. Liverpool, oltre ad essere famosa per i Beatles, è stata Capitale della Cultura Europea.
