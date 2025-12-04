Prestigioso incarico per il regista agrigentino Max Puglisi

Il regista agrigentino Max Puglisi è stato nominato direttore artistico a Liverpool al festival internazionale del cinema “Liverpool Indie Awards”. Il festival è tra i primi cento festival indipendenti più importanti del mondo sulla piattaforma Film Freeway. Liverpool, oltre ad essere famosa per i Beatles, è stata Capitale della Cultura Europea.

