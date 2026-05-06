Prestazioni aggiuntive Covid: il Tribunale di Sciacca condanna l’Asp di Agrigento

Il Tribunale di Sciacca sezione Lavoro, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Margherita Bruccoleri, ha condannato l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento al pagamento a favore di un medico della provincia di Agrigento di circa 10.000 euro, oltre interessi e spese legali. Si tratta di un medico che ha reso prestazioni aggiuntive durante il periodo Covid. Il Tribunale ha condiviso le tesi dell’avvocato Margherita Bruccoleri, e ha accertato che il medico, nel periodo di emergenza Covid tra il 2021 e 2022, ha reso le proprie prestazioni aggiuntive così assicurando il diritto alla salute dei cittadini, ma l’Azienda sanitaria di Agrigento ha pagato tali prestazioni per un importo inferiore rispetto a quanto spettante secondo legge. Difatti, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca sezione Lavoro, il legale difensore del medico ha dimostrato le prestazioni rese dal ricorrente, nonché la correttezza dei calcoli eseguiti in ordine alle somme richieste. E conseguentemente l’Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento al medico della somma di circa 10.000 euro, quale differenza tra quanto pagato e quanto spettante a titolo di prestazioni aggiuntive Covid, oltre interessi e spese legali.
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