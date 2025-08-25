“Presidente Regione”: scaramucce tra Schifani e Mulè

Condividi

Visualizzazioni 120

Il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, è stato solleticato dalla stampa a fronte di una sua frase pronunciata alcuni giorni addietro: “Sarò il prossimo presidente della Regione Siciliana”. E Mulè a domanda a risposto: “Rispondevo a una battuta, poi, peraltro conoscendo la suscettibilità in Regione, so che ha provocato mal di pancia. Ma io vorrei rassicurare tutti: sono una persona che è stata già molto, molto appagata dalla vita, da quello che faccio. Dopodiché sono orgogliosamente figlio di questa terra, e farò tutto quello che questa terra mi chiederà di fare sia all’interno del partito, di Forza Italia, della coalizione, sia comunque a livello personale, perché questa è la mia terra e per la mia terra si fa qualsiasi cosa. Escludo la mia candidatura? Ma io non escludo nulla nella mia vita, se non diventare tifoso della Roma.” E il presidente Schifani, interpellato dall’Ansa, a domanda a risposto: “Qualunque cittadino residente in Sicilia che abbia superato i 21 anni può candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana. L’importante è che raccolga a suo sostegno 1.800 firme per la lista regionale e 2.100 per ciascuna lista provinciale che è tenuto a presentare. Auguri.”