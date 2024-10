Presentato il Rendiconto sociale Inps Agrigento

Condividi

Ad Agrigento all’Inps presentato il Rendiconto sociale provinciale 2023. Apprezzamento dalla Cgil, Di Franco su precarietà occupazionali e ritardi nella fase sanitaria dell’invalidità civile.

Carmelo Di Franco

Ad Agrigento, in via Picone, nei locali dell’Inps, è stato presentato il Rendiconto sociale provinciale 2023. A capotavola si è seduta la presidente del Comitato regionale Inps Sicilia, Valeria Tranchina. Al suo fianco il presidente del Comitato provinciale, Carmelo Di Franco, il quale, tra l’altro, ha toccato il tasto dolente delle criticità occupazionali, con una prevalenza dei contratti e rapporti di lavoro precari e poco pagati sui tutelati. E poi ha denunciato che i ritardi nella fase sanitaria di competenza dell’Azienda sanitaria nel riconoscimento dell’invalidità civile provocano ulteriori difficoltà a soggetti che già versano in condizioni di disagio. Il direttore provinciale dell’Inps, Peppino Fabio Segreto, ha esposto tecnicamente il contenuto del Rendiconto 2023, dal quale – ha rilevato Di Franco – “sono emersi ottimi risultati di gestione dell’attività svolta dalla Direzione Inps di Agrigento che si è contraddistinta in ambito regionale e nazionale”.

Valeria Tranchina ha apprezzato l’operato di Di Franco e di Segreto, e poi ha informato che all’assessorato regionale al Lavoro è stato appena presentato un progetto regionale, redatto in sinergia tra il Comitato regionale e la Direzione regionale Inps Sicilia, finalizzato ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il coinvolgimento di imprese, Centri per l’impiego e Poli universitari. Alla riunione hanno partecipato e sono intervenuti diversi rappresentanti delle Istituzioni, delle Organizzazioni sindacali, degli Ordini professionali e dei Patronati, che hanno riconosciuto e condiviso il valore dell’iniziativa e la rilevanza delle tematiche trattate.