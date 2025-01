Presentato il progetto didattico “La Valle racconta il mito” a cura del Club service inner Weel di Agrigento

Condividi

E’ stato presentato giovedì 23 gennaio presso Casa Sanfilippo sede del Parco della Valle dei Templi, il progetto didattico “La Valle racconta il Mito” a cura del Club service Inner Wheel di Agrigento.

Il progetto coinvolge classi di scuola media, superiore e le famiglie degli studenti, in attività di educazione paesaggistico-ambientale, con escursionismo naturalistico sulla collina dei Templi, e in attività di approfondimento sui temi fondamentali legati alla mitologia, all’arte e alla storia dei Templi. “Questo progetto nasce da un’idea di una delle socie, la Dottoressa Patrizia Di Giovanni, ed è frutto di un entusiasmante lavoro di squadra – ha spiegato la Presidente dell’Inner Wheel di Agrigento Lea Ceserani –. Quando lo abbiamo pensato, lo abbiamo immaginato rivolto soprattutto agli studenti. Essere educati alla conoscenza, al godimento e all’uso responsabile del patrimonio culturale è un diritto di tutti i giovani. La didattica dei beni culturali, pertanto, proprio nell’anno 2025 che identifica “Agrigento Capitale della Cultura”, – ha aggiunto – non può essere considerata soltanto esperienza formativa da iscrivere nei curricula del ciclo d’istruzione: essa è, prima di tutto, sviluppo della coscienza civica. Visitare un sito e viverlo, con entusiasmo, in tutte le sue peculiari caratteristiche, riconoscendone e comprendendone l’unicità sul piano dell’arte o del paesaggio, significa avere acquisito pienamente il valore della storia e la memoria di una civiltà”. – ha concluso la Presidente Ceserani.

Il progetto, che coinvolgerà diverse classi dell’Istituto “Pirandello” e alcune quarte ginnasiali del “Liceo Classico e Musicale Empedocle”, prevede delle attività di studio e di laboratorio dedicate alla Valle dei Templi, la realizzazione di un testo specifico che documenterà le attività e gli impegni dei ragazzi, ed una manifestazione conclusiva, a carattere didattico-laboratoriale, indirizzata ad un pubblico giovane, alle famiglie e ai visitatori della Valle, con l’intento di offrire loro esperienze gradevoli di fruizione, valide sul piano culturale e promozionale. Al termine del percorso formativo è prevista la premiazione di alcuni tra gli elaborati realizzati dai gruppi di lavoro individuati dai docenti, che si concretizzerà in una cerimonia conclusiva, alla presenza delle autorità scolastiche, civili, militari e politiche.

La Presidente della sezione agrigentina dell’Inner Wheel Club, Lea Ceserani, desidera esprimere il suo più sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del progetto recentemente portato a termine con grande successo.

In particolare, un sincero grazie va a:

• Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Valle dei Templi, che concedendo il patrocinio gratuito, ha fornito un prezioso supporto per la riuscita del progetto;

• Giuseppe Avenia, Dirigente del Museo Pietro Griffo, per l’indispensabile contributo nel valorizzare l’importanza culturale dell’iniziativa;

• Don Angelo Chillura, Direttore della Biblioteca Lucchesiana, per la disponibilità e dimostrata;

• Cristina Iacono, già Bibliotecaria e Archivista del Parco, per il suo impegno e la sua dedizione nel rendere possibile il progetto;

• Le archeologhe Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello e Maria Serena Rizzo, per il loro contributo scientifico e professionale che arricchiranno l’intera esperienza;

• Marika Gatto, Dirigente del Liceo Classico Empedocle, per il sostegno istituzionale e l’entusiasmo con cui ha accolto l’iniziativa;

• Rosellina Greco, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, per la collaborazione e il coinvolgimento attivo della comunità scolastica;

• Cinzia Burceri, Docente di Storia dell’Arte e referente per l’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, per la passione e l’impegno nella promozione del progetto;

• Ornella Di Fede, Docente di Lettere Classiche e referente per il Liceo Classico Empedocle, per il prezioso contributo alla realizzazione degli obiettivi educativi;

• Pietro Conte, Esperto di Storia dell’Arte, per la competenza e il valore aggiunto offerto al progetto.

La Presidente Ceserani sottolinea inoltre l’importanza della sinergia tra istituzioni, esperti e volontari, un elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa, che ha rappresentato un significativo contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla crescita della comunità.

L’Inner Wheel Club di Agrigento si conferma come promotore di iniziative volte alla tutela e alla promozione del territorio, ringraziando ancora una volta tutti coloro che, con il loro impegno e la loro partecipazione, hanno reso possibile questo importante traguardo.