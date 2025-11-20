Preparate i cappotti, il tempo cambia

Condividi

Dopo settimane di caldo anomalo, in arrivo piogge e brusco calo delle temperature

In Sicilia si prepara il primo vero weekend autunnale. Dopo giorni di caldo fuori stagione, con valori superiori di 4-5 gradi rispetto alla media, sabato l’isola sarà investita da una “irruzione fredda di origine scandinava”, come spiega il Sias. Venerdì un fronte perturbato porterà piogge diffuse: brevi sul versante ionico, più intense su quello tirrenico. Sabato le temperature scenderanno di 6-7 gradi, con massime a Catania non oltre i 16-17 gradi. Instabilità sul Tirreno, mentre a est il freddo non sarà accompagnato da rovesci. La parentesi sarà breve: già lunedì i valori torneranno in linea con le medie stagionali. Il Sias ricorda che novembre registra ancora temperature sopra la media, mentre ottobre 2025 è stato più freddo del solito, con minime di -1° sull’Etna. L’agricoltura resta in sofferenza: i venti settentrionali hanno danneggiato gli agrumi nel Catanese e le piogge non hanno rimpinguato gli invasi, prosciugati da caldo e vento.