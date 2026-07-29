Premio nazionale Sipario d’Oro, disponibile il parcheggio di Casa Sanfilippo per il pubblico

Tutto pronto per il Premio nazionale Sipario d’Oro, l’importante appuntamento culturale in programma sabato prossimo alle ore 21.00 al Teatro della Valle dei Templi.
Per agevolare la partecipazione del pubblico e rendere più semplice l’accesso alla manifestazione, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha messo a disposizione degli spettatori il grande parcheggio di Casa Sanfilippo.
L’area di sosta si trova proprio di fronte alla traversa che conduce al teatro e potrà essere utilizzata da quanti assisteranno alla serata. All’interno del parcheggio sarà presente un incaricato che si occuperà di coordinare il posizionamento delle automobili, garantendo ordine e una migliore gestione degli spazi.
Una collaborazione che consentirà agli spettatori di arrivare con maggiore tranquillità e vivere pienamente la serata dedicata al Premio Sipario d’Oro, ospitato nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.