Premio nazionale Sipario d’Oro, disponibile il parcheggio di Casa Sanfilippo per il pubblico

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Tutto pronto per il Premio nazionale Sipario d’Oro, l’importante appuntamento culturale in programma sabato prossimo alle ore 21.00 al Teatro della Valle dei Templi.

Per agevolare la partecipazione del pubblico e rendere più semplice l’accesso alla manifestazione, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha messo a disposizione degli spettatori il grande parcheggio di Casa Sanfilippo.

L’area di sosta si trova proprio di fronte alla traversa che conduce al teatro e potrà essere utilizzata da quanti assisteranno alla serata. All’interno del parcheggio sarà presente un incaricato che si occuperà di coordinare il posizionamento delle automobili, garantendo ordine e una migliore gestione degli spazi.

Una collaborazione che consentirà agli spettatori di arrivare con maggiore tranquillità e vivere pienamente la serata dedicata al Premio Sipario d’Oro, ospitato nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.