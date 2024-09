Preludio di Piano City Agrigento, enorme successo per il concerto di Davide Boosta Dileo

Condividi

Visualizzazioni 293

Grande successo per il Preludio di Piano City Agrigento, che ha registrato l’entusiasta partecipazione degli Agrigentini. La serata di preludio, svoltasi ieri ai piedi della Cattedrale, ha visto Piazza Don Minzoni animarsi con quasi cinquecento persone, giunte per ascoltare il concerto gratuito del musicista e compositore Davide Boosta Dileo.

“Per la nostra comunità un festival dall’ampio respiro culturale come Piano City Agrigento è e sarà fondamentale per la città. Siamo certi, anche grazie all’appoggio dell’amministrazione, che con la prima edizione del prossimo anno, inserita nel ricco palinsesto degli eventi previsti per ‘Agrigento Capitale Italiana della cultura’, riusciremo a crescere ancora di più”, dichiara il Sindaco Francesco Miccichè.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo di questo concerto preludio, un evento che ha lanciato perfettamente la promozione di Piano City Agrigento 2025. Un ringraziamento speciale va a Davide Boosta Dileo per la straordinaria performance, alla direttrice di produzione, Mariarita Di Nuzzo, e al suo staff per l’impeccabile organizzazione, all’Arcidiocesi di Agrigento, alla CRI, alla Polizia Locale e al Comune di Agrigento per il prezioso supporto,” dichiara Costantino Ciulla, Assessore alla Cultura, al Turismo, ai Grandi Eventi e Spettacoli. “Questo preludio rappresenta il punto di partenza perfetto per un festival che nel 2025 coinvolgerà tutta la città e i comuni limitrofi. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato con passione per la riuscita dell’evento e al numeroso pubblico presente, che sarà protagonista anche del grande successo di Piano City Agrigento 2025.”

La serata di Preludio è stata anche l’occasione per comunicare la nomina di Davide Boosta Dileo come Direttore Artistico di Piano City Agrigento 2025.

I contenuti social di Piano City Agrigento hanno raggiunto più di 12.000 persone in 10 giorni.

Giunto ad Agrigento, dopo i successi di Berlino e Milano, Piano City Agrigento, nel rispetto del suo format nato da un’idea di Andreas Kern, vuole portare la cultura del pianoforte, in modo gratuito e diffuso, nelle piazze, nelle strade, nei luoghi non solitamente deputati a ospitare concerti per far vivere la città in modo nuovo e partecipato.

Il Festival è promosso e realizzato dal Comune di Agrigento, con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.