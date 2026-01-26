Prefettura, le iniziative nella “giornata della memoria”

Condividi

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura in occasione del “Giorno della Memoria” e nel contesto di un percorso istituzionale avviato lo scorso 4 Novembre per giungere alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, il 27 gennaio 2026, presso la Prefettura di Agrigento, dalle ore 9:00, si svolgerà la presentazione di un percorso storico-documentale, sul tema trasversale “Ogni banco ha la sua storia. Memorie del Regio Liceo-Ginnasio di Agrigento”, per tracciare il contesto storico-sociale legato all’introduzione delle Leggi Razziali del 1938 e alla loro applicazione nei contesti scolastici. Tale iniziativa si inserisce nel progetto didattico dell’Archivio di Stato di Agrigento “Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica”.

Seguirà una visita guidata presso l’archivio storico del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento.

Il percorso di riflessione, che trae origine dalla documentazione dell’Archivio di Stato di Agrigento appartenente agli Atti della Questura di Agrigento, “Indice 24”, fascicoli sui cittadini di origine ebraica, anni 1938-1960, focalizza l’attenzione sul tema della scuola negata, sottolineando il valore degli archivi scolastici attraverso il ricordo dello scrittore Andrea Camilleri, studente del Regio Ginnasio di Agrigento nel 1938, e del suo amico espulso da scuola a seguito dei provvedimenti in difesa della razza.

La scelta della testimonianza legata ad Andrea Camilleri, contenuta nell’opera “Certi momenti”, rappresenta un ulteriore elemento per valorizzare il tema scelto dall’ l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) per il Giorno della Memoria del 2026.

In occasione della manifestazione, dapprima durante la presentazione in Prefettura di Agrigento e successivamente presso il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, si affronteranno importanti temi legati ai diritti negati, alle discriminazioni, alla Shoah, attraverso i documenti e la lettura, a cura degli studenti, di testimonianze sui contesti scolastici di negazione del diritto allo studio, al fine di tenere vivo, come da indicazioni ministeriali, il ricordo di quel tragico periodo della storia nazionale ed europea.