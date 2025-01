Precipita un drone con droga e telefoni diretto in un carcere

Condividi

Visualizzazioni 216

Un drone, probabilmente utilizzato per introdurre illegalmente droga e telefoni all’interno del carcere di Gazzi a Messina, è precipitato sull’edificio della Gazzetta del Sud in via Bonino. L’incidente è avvenuto durante la notte. Sono intervenuti artificieri e polizia. Il velivolo senza pilota, carico di hashish e telefoni cellulari, è stato bloccato dai sistemi di sicurezza del carcere e, fuori controllo, è precipitato. Indagini sono in corso per risalire al mittente e al destinatario.