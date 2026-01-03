Precipita nel vuoto: coma farmacologico

Una donna di 22 anni è ricoverata in coma farmacologico al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. Durante i festeggiamenti di Capodanno in una villa di Mondello è precipitata da un’altezza di circa 3 metri subendo un grave trauma cranico con emorragia e diverse fratture. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, lei è rimasta chiusa in un bagno, ha gridato per richiamare l’attenzione e aprire la porta ma la musica e la baldoria hanno coperto le sue grida. Lei ha quindi tentato di raggiungere un balcone vicino uscendo dalla finestra del bagno ma è caduta nel vuoto.
