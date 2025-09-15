Precipita mentre aspetta il carro attrezzi e muore

Condividi

Un napoletano di 71 anni, Mario Mauro, è morto sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo cadendo da un terrapieno mentre attendeva il carroattrezzi per la sua auto bloccata. Lui e la moglie di 67 anni si sono riparati dietro il guardrail ma, nel rientrare in carreggiata, Mauro è precipitato nel terrapieno, da un’altezza di 6 metri. E’ stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato all’ospedale Villa Sofia a Palermo dove è morto poco dopo il ricovero.