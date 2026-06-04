Poste Italiane, annullato il licenziamento in prova di una portalettere: il Tribunale dà ragione alla lavoratrice

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Con sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 giugno 2026, è stata decisa la legittimità del recesso in prova intimato da Poste Italiane S.p.A. a una lavoratrice assunta come portalettere con contratto a tempo determinato e patto di prova, difesa dall’Avv. Santina Lattuca del Foro di Agrigento.

La lavoratrice impugnava il licenziamento deducendo, tra gli altri motivi, l’illegittimità del recesso per difetto di effettiva valutazione delle sue capacità professionali nel corso del periodo di prova.

Il datore di lavoro sosteneva, invece, la mancata idoneità della dipendente alla guida del mezzo aziendale, richiamando la prova pratica svolta nell’area interna.

Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato illegittimo il recesso in prova intimato da Poste Italiane S.p.A. alla lavoratrice, con conseguente riconoscimento del diritto della dipendente al risarcimento del danno, rilevando il carattere meramente formale della valutazione svolta e l’assenza di una reale sperimentazione delle mansioni.

«Sempre accanto ai più deboli – dichiara l’avvocato Santina Lattuca – nella consapevolezza che il lavoratore deve essere effettivamente tutelato in quanto parte debole del rapporto, specie quando il datore di lavoro è, come nel caso di specie, un grande gruppo come Poste Italiane S.p.A.».