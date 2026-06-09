Porto Empedocle, undicenne chiama il 112 dopo presunte violenze domestiche: interviene la Polizia

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Momenti di forte preoccupazione a Porto Empedocle, dove un ragazzo di appena 11 anni ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 per chiedere aiuto dopo aver subito, secondo quanto emerso, ripetute aggressioni da parte del padre.

La segnalazione ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia, giunti rapidamente presso l’abitazione, hanno effettuato gli accertamenti del caso e riscontrato sul minore segni compatibili con le lesioni denunciate.

Per garantire la sua sicurezza, il giovane è stato subito allontanato dall’ambiente familiare e affidato temporaneamente alla zia, individuata come figura di riferimento in grado di assicurargli protezione e assistenza.

Al termine delle verifiche iniziali, il padre è stato segnalato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel frattempo, gli investigatori stanno proseguendo gli approfondimenti per ricostruire nel dettaglio la vicenda e verificare l’eventuale esistenza di altri episodi analoghi avvenuti in passato.

L’obiettivo delle indagini è fare piena luce sulla situazione e accertare ogni responsabilità, tutelando al contempo il benessere e la sicurezza del minore coinvolto.