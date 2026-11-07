Porto Empedocle, tentato furto in una pescheria, arrestato

Condividi

Visualizzazioni 136

I Carabinieri di Porto Empedocle hanno arrestato un uomo di 36 anni originario dell’Honduras, indagato di tentato furto aggravato a danno di una pescheria. Lui è stato sorpreso nei pressi dell’attività commerciale dopo aver tentato di forzare la saracinesca d’ingresso. A lanciare l’allarme al 112 è stato il titolare, in quel momento all’estero, informato della presenza di uno sconosciuto. Le successive verifiche, supportate dalle testimonianze e dalle immagini della videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Nel tentativo di sollevare la saracinesca, il 36enne avrebbe danneggiato il motore elettrico, provocando danni stimati in circa 4.000 euro. Dagli accertamenti è inoltre emerso che è destinatario di un decreto di espulsione del 2018 mai eseguito, ed è privo di un valido permesso di soggiorno.