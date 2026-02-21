Porto Empedocle, svanita una dipendente comunale. Ricerche in corso

A Porto Empedocle da ieri mattina, venerdì 20 febbraio, non vi è più traccia di Rossana Gucciardo, 41 anni, centralinista dipendente comunale. I familiari hanno lanciato l’allarme allorchè ieri sera non è rientrata a casa. Sono state avviate le ricerche ad opera delle forze dell’ordine.
