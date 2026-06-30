Porto Empedocle, si scusa con i genitori dopo pestaggio: ai domiciliari

Condividi

Visualizzazioni 56

Il giudice Michele Dubini ha disposto gli arresti domiciliari, in un’abitazione diversa da quella familiare, per un 19enne di Porto Empedocle indagato di avere aggredito e maltrattato i genitori, sostituendo la custodia in carcere dopo sei mesi di detenzione. Il provvedimento è stato adottato accogliendo l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Luigi Troja. Al giovane sarà applicato il braccialetto elettronico non appena disponibile. Nel corso dell’udienza, il ragazzo ha chiesto scusa ai genitori, che lo hanno perdonato e ritirato la querela, ma il processo prosegue poiché il reato di maltrattamenti in famiglia è perseguibile d’ufficio.