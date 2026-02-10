Porto Empedocle, sei su sette lavoratori in nero: maxi sanzione

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento sul rispetto delle norme amministrative e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A Porto Empedocle è stata ispezionata un’azienda che si occupa della commercializzazione di prodotti alimentari all’ingrosso: sei lavoratori su sette presenti sono risultati sprovvisti di contratto, in nero. Il titolare, di 60 anni, agrigentino, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento. Sanzione di circa 35.000 euro.
