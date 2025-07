Porto Empedocle: ritrovato Jonathan Insalaco

Condividi

I Carabinieri hanno ritrovato a Delia, in provincia di Caltanissetta, Jonhatan Insalaco, il 15enne di Porto Empedocle del quale non vi è stata più traccia da ieri sera. Il suo telefonino cellulare è risultato sempre spento. I genitori hanno lanciato l’allarme ed è scattato il piano di ricerche interforze. Secondo alcune testimonianze, il minorenne è stato visto nella tarda serata di ieri in compagnia di una coetanea.