Porto Empedocle, proseguono le ricerche di Rossana Gucciardo

A Porto Empedocle dalla mattina di venerdì 20 febbraio non vi è più traccia di Rossana Gucciardo, 41 anni, centralinista dipendente comunale. I familiari hanno lanciato l’allarme allorchè alla sera non è rientrata a casa. Sono state avviate le ricerche ad opera delle forze dell’ordine. Proseguono incessantemente. La donna si sarebbe spostata in autobus a Sciacca. Per le segnalazioni telefonate al 112.
Notizie correlate
-
Giudizio immediato per il primario Stagno d’AlcontresCondividi Visualizzazioni 28 La Procura di Messina ha proposto e ottenuto il giudizio immediato per Francesco...
-
Fortitudo ancora una vittoria: battuto il MontecatiniCondividi Visualizzazioni 132 La Fortitudo Agrigento porta a casa la seconda gara consecutiva, in una settimana...
-
Incidente stradale mortaleCondividi Visualizzazioni 125 Incidente stradale mortale al mattino di oggi lungo l’asse dei servizi della tangenziale...