Porto Empedocle, proseguono le ricerche di Rossana Gucciardo

Condividi

Visualizzazioni 44

A Porto Empedocle dalla mattina di venerdì 20 febbraio non vi è più traccia di Rossana Gucciardo, 41 anni, centralinista dipendente comunale. I familiari hanno lanciato l’allarme allorchè alla sera non è rientrata a casa. Sono state avviate le ricerche ad opera delle forze dell’ordine. Proseguono incessantemente. La donna si sarebbe spostata in autobus a Sciacca. Per le segnalazioni telefonate al 112.