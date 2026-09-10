Porto Empedocle, presunte false dichiarazioni sulle incompatibilità: sei politici coinvolti nell’inchiesta. I nomi

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Sono sei i politici di Porto Empedocle destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari disposto dalla Procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nelle dichiarazioni relative alle incompatibilità.

Nel fascicolo risultano coinvolti i consiglieri comunali Giancarlo Taormina e Concetta Sacco, gli assessori Vittorio Albano, Giuseppe Iacono e Salvatore Agrò e l’ex presidente del Consiglio comunale Salvatore Iacono.

L’indagine prende le mosse da un esposto ed è stata sviluppata dalla Guardia di finanza, attraverso il comando provinciale di Agrigento e la Tenenza di Porto Empedocle. Nel mirino degli investigatori sono finite le dichiarazioni sottoscritte nel 2023 dai rappresentanti istituzionali al momento dell’assunzione delle rispettive cariche.

L’ipotesi investigativa è che nelle dichiarazioni siano state indicate informazioni non corrispondenti alla situazione effettiva in relazione a possibili debiti o contenziosi con un ente pubblico, circostanze che, secondo l’accusa, avrebbero potuto determinare una condizione di incompatibilità con la carica ricoperta.

Le prime verifiche erano state avviate dagli stessi uffici comunali, in particolare dalla Ragioneria e dalla polizia municipale. La documentazione è stata poi acquisita dalla Guardia di finanza, che ha esaminato le singole posizioni e trasmesso gli elementi raccolti alla Procura.

A coordinare il procedimento è il pubblico ministero Federica Rabajoli, che, conclusa la fase investigativa, ha fatto notificare ai sei interessati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Per gli indagati si apre ora la fase delle difese: potranno presentare memorie, produrre ulteriori documenti oppure chiedere di essere ascoltati dagli inquirenti.

L’avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio del procedimento e non costituisce una dichiarazione di colpevolezza. Saranno gli ulteriori sviluppi giudiziari a stabilire eventuali responsabilità individuali.