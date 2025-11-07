Porto Empedocle, presunta intimidazione a colpi d’arma da fuoco

Condividi

A Porto Empedocle i poliziotti del locale commissariato “Frontiera” indagano a seguito dello sparo di alcuni colpi d’arma da fuoco contro il cancello d’ingresso all’abitazione di un pensionato nel villaggio Bellavista. A terra la Scientifica ha raccolto parecchi bossoli. La Procura di Agrigento è stata informata ed ha avviato un’inchiesta. Utili sarebbero, se presenti, i sistemi di video – sorveglianza nella zona.